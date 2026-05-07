После публикации «Клопс» Роспотребнадзор проверит буфет детского центра, где обнаружили таракана в кофе

Региональный Роспотребнадзор проверит буфет детского центра в Калининграде, где продали кофе с тараканом. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе ведомства.
«При установлении факта нарушения законодательства в части организации дезинфекционных мероприятий на объекте общественного питания будут приняты противоэпидемические меры и меры административного реагирования», — заявили в Роспотребнадзоре.
Калининградка обнаружила таракана в кофе из буфета, когда ждала внуков с занятий. Позже выяснилось, что в пицце, купленной там же, тоже были насекомые.