ДТП с пострадавшими у калининградской Третьяковки: что нужно помнить, проезжая перекрёсток под эстакадой

В Калининграде 6 мая рядом с филиалом Третьяковской галереи столкнулись Chevrolet и внедорожник Jaecoo. «Клопс» разбирался, что не так на этом участке Октябрьского острова и как его проезжать, чтобы не попасть в ДТП. Что случилось По информации Госавтоинспекции, водитель Chevrolet не уступил дорогу. В легковушке находились четыре человека, включая пожилого мужчину. Две пассажирки 2002 и 1970 годов рождения получили травмы, их доставили в больницу. В салоне Jaecoo ехала семья с 10-месячным ребёнком. Они не пострадали. Рядом с местом аварии есть камеры видеонаблюдения, сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП. На этом же пересечении в 2024 году случилось аналогичное происшествие. Тогда пострадал водитель ВАЗа со стажем в 46 лет.

Что с организацией движения Сейчас приоритет на этом участке у тех, кто едет по Парадной набережной. Водители, которые спускаются со второго эстакадного моста, должны уступить дорогу. Перед перекрёстком установлен знак «стоп» и нанесена стоп-линия. Это значит, что водитель обязан не просто снизить скорость, а полностью остановиться перед выездом на пересечение. Такая мера здесь не случайна. Обзор для тех, кто съезжает с эстакады, ограничивает опора моста. Из-за неё водитель не сразу видит машины, которые движутся по Парадной набережной. Именно поэтому полная остановка у стоп-линии критически важна: если прокатиться на малой скорости, времени оценить обстановку может не хватить. На самом перекрёстке действует ограничение 40 км/ч. За превышение штрафует камера. За несколько дней до аварии водители писали в «Клопс» и возмущались: зачем снижать скорость, если рядом нет пешеходного перехода? После ДТП стало понятно, что ограничение связано не с пешеходами, а с конфликтной точкой и плохой видимостью.

Что изменили после прошлых жалоб Этот перекрёсток уже попадал в новостную повестку «Клопс». Водителям стали приходить штрафы с камеры за выезд на встречную полосу под вторым эстакадным мостом. Один из таких штрафов — на 7 500 рублей — калининградцу помог отменить московский автоэксперт Александр Шумский. Тогда автомобилисты утверждали, что повернуть без наезда на двойную сплошную почти невозможно: обзор закрывали опоры, а траектория движения получалась неудобной. После этого схему изменили. Со стороны стадиона на Октябрьскую теперь едут не по двум полосам, а по одной. Под эстакадой появился островок безопасности. Для тех, кто движется по Парадной набережной, тоже ввели новшества: дорогу сузили, а между потоками установили разделительные столбики. Они не дают выехать на встречную полосу и попасть под штраф с камеры, как раньше.

Почему участок остаётся сложным Формально схема стала понятнее: есть главная дорога, знак, стоп-линия, ограничение скорости и разделительные столбики. Но главная проблема — плохой обзор из-за опоры эстакады для тех, кто спускается с неё. Для едуших по Парадной набережной опасность в другом: несмотря на приоритет, стоит учитывать, что автомобили со стороны эстакады могут появиться внезапно и не всегда соблюдают знак «стоп».