В машине был 10-месячный малыш: в Калининграде недалеко от Третьяковки столкнулись внедорожник и легковушка (фото)

В Калининграде на Октябрьском острове столкнулись внедорожник и легковушка. В одной из машин был младенец. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы и источники в экстренных службах региона.

ДТП произошло в среду, 6 мая, около 13:00 на Парадной набережной, в районе съезда со второй эстакады. В салоне внедорожника Jaecoo была семья с 10-месячным младенцем, они не пострадали. В легковушке находились четыре человека, включая пожилого мужчину. Двоих женщин увезли в больницу с травмами.

Рядом с местом аварии есть камеры видеонаблюдения. Сотрудники ГАИ разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.