Стоимость променада, который должен соединить Светлогорск с Пионерским, выросла практически на 1 млрд рублей

Строительство набережной от Светлогорска до Пионерского оценили более чем в 12 млрд рублей. Такая сумма указана в анонсе закупки, опубликованном на сайте центра торгов Калининградской области.
Заказчиком работ выступает ГБУ «Балтберегозащита». На строительство заложили 12,23 млрд рублей. Пока известно распределение средств на ближайшие три года: в 2026-м предусмотрено 1,48 млрд рублей, в 2027-м — 1,77 млрд, в 2028-м — 3,28 млрд.
Идею соединить Светлогорск и Пионерский променадом впервые озвучили в 2021 году, чиновники рассчитывали реализовать проект за 5–6 лет. На проектирование выделяли 64,5 млн рублей, в 2023-м документация прошла экспертизу. Стоимость набережной тогда оценивали в 11,4 млрд рублей. Власти говорили, что новый объект объединит курорты в «пляжную агломерацию», и рассчитывали на федеральное финансирование.