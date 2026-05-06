Стоимость променада, который должен соединить Светлогорск с Пионерским, выросла практически на 1 млрд рублей

Строительство набережной от Светлогорска до Пионерского оценили более чем в 12 млрд рублей. Такая сумма указана в анонсе закупки, опубликованном на сайте центра торгов Калининградской области.

Заказчиком работ выступает ГБУ «Балтберегозащита». На строительство заложили 12,23 млрд рублей. Пока известно распределение средств на ближайшие три года: в 2026-м предусмотрено 1,48 млрд рублей, в 2027-м — 1,77 млрд, в 2028-м — 3,28 млрд.