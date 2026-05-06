Кондуктора автобуса Калининград — Зеленоградск уволили после скандала с высаженными из-за собаки детьми

Днём в пятницу, 1 мая, в автобусе №141 Калининград — Зеленоградск произошёл конфликт. По словам очевидцев, примерно через 20 минут после начала поездки кондуктор заметила у одной из девочек щенка и потребовала, чтобы дети вышли из салона. Ребята попытались завернуть собаку в куртку, но это не помогло. Кондуктор сослалась на правила, по которым животное должно находиться в переноске. Пассажиры пытались заступиться за детей, но женщина заявила, что автобус не поедет дальше, пока нарушители не выйдут. В итоге подростков высадили в посёлке Сиренево. 4 мая перевозчик сообщил «Клопс», что начал служебную проверку.