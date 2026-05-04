В Калининграде хотят запустить трамвай в три района города (инфографика)

В Калининграде трамвай по-прежнему рассматривают как один из ключевых видов городского транспорта, но рассчитывать на его быстрое возвращение не приходится. Такая информация содержится в стратегии развития электротранспорта до 2040 года, копия которой есть в распоряжении «Клопс».
Сейчас в городе работают два трамвайных маршрута — №3 и №5. Общая протяжённость действующей маршрутной сети составляет 38 км, средняя скорость движения — около 12 км/ч. В парке числятся 34 трамвая, из них на линию выходит 20. «Пятёрка» перевозит около 10 тысяч пассажиров в сутки, тройка — около трёх тысяч.
Сначала ремонт
Силами «Калининград-ГорТранса» ремонтируют трамвайные пути: завершаются работы на проспекте Мира и улице Фестивальная Аллея.
В стратегии первый этап рассчитан до 2030 года. За это время власти хотят привести в нормативное состояние рельсы и контактную сеть, а также запустить кольцевой маршрут №2. Он должен пройти через Южный вокзал, эстакадный мост, гостиницу «Калининград», Ленинский проспект, площадь Победы, улицы Черняховского, 9 Апреля, Октябрьскую, Багратиона и вернуться к Южному вокзалу. Запуск двойки позволит отказаться от части автобусов, которые сегодня дублируют друг друга.
Полноценной альтернативой трамвай может стать, если будет ехать по выделенной полосе с обособленными остановками формата «сухие ноги» и возможностью пересаживаться, не переплачивая.
На ремонт инфраструктуры в рамках первой очереди нужно около 1,5 млрд рублей ежегодно. Типовые решения предполагают рост средней скорости трамвая до 20 км/ч. Это позволит увеличить пассажиропоток на 20%.
Три новых направления — после 2030-го
Вторая очередь развития рассчитана до 2040 года. В неё включены три перспективных трамвайных направления:
- в восточный микрорайон на улице Денисова,
- в южный жилой район через улицы Толстикова, Интернациональную и Понартскую,
- в северо-западный жилой район в сторону «Автотора».
В мэрии видят необходимость продлить маршрут до будущего депо «Девау» с перспективой выхода на Гурьевск. Это связано с активной жилой застройкой восточной части Калининграда и территории неиспользуемого ныне аэродрома.
Проспект Победы остаётся спорным
Отдельный блок стратегии посвящён проспекту Победы, где трамвайные маршруты №1 и №4 были ликвидированы в 2009 и 2012 годах. Восстановление путей и контактной сети от проспекта Мира до улицы Радищева оценивается в 1,27–2,07 млрд рублей. Более полноценные варианты с реконструкцией улицы обходятся дороже: от 2,865 млрд рублей при сокращении числа полос до двух и до 4,715 млрд рублей при сохранении четырёх полос. Во втором случае дополнительно потребуется изъятие земельных участков и недвижимости предварительно более чем на 1 млрд рублей.
По мнению властей, этот участок не выглядит приоритетным. В радиусе 500 метров от проспекта Победы проживает около 9,2 тысячи человек, существенного роста плотности застройки генпланом не предусмотрено. Это направление уже обслуживают шесть муниципальных и три межмуниципальных автобусных маршрута.
Предлагается рассмотреть демонтаж путей от Кутузова до кольца в районе Радищева, а от ЦПКиО до Кутузова оставить экскурсионное сообщение.
Электрички и пересадки пока отстают
В стратегии отдельно рассматривают интермодальные перевозки — связку городского транспорта с железной дорогой. По соглашению с РЖД планировалось создать 10 остановочных пунктов и 11 транспортно-пересадочных узлов. На момент подготовки стратегии были открыты только две остановки — Сельма и Брусничная, а ТПУ так и не создали.
Основные задачи в плане троллейбусов — продление их маршрутов в районы новой застройки, сокращение дублирования, капитальный ремонт инфраструктуры и закупка современных машин.
