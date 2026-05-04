16:25

В Калининграде хотят запустить трамвай в три района города (инфографика)

  1. Калининград
Автор:
В Калининграде хотят запустить трамвай в три района города (инфографика) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде трамвай по-прежнему рассматривают как один из ключевых видов городского транспорта, но рассчитывать на его быстрое возвращение не приходится. Такая информация содержится в стратегии развития электротранспорта до 2040 года, копия которой есть в распоряжении «Клопс». 

Сейчас в городе работают два трамвайных маршрута — №3 и №5. Общая протяжённость действующей маршрутной сети составляет 38 км, средняя скорость движения — около 12 км/ч. В парке числятся 34 трамвая, из них на линию выходит 20. «Пятёрка» перевозит около 10 тысяч пассажиров в сутки, тройка — около трёх тысяч. 

Сначала ремонт

Силами «Калининград-ГорТранса» ремонтируют трамвайные пути: завершаются работы на проспекте Мира и улице Фестивальная Аллея.  

В стратегии первый этап рассчитан до 2030 года. За это время власти хотят привести в нормативное состояние рельсы и контактную сеть, а также запустить кольцевой маршрут №2. Он должен пройти через Южный вокзал, эстакадный мост, гостиницу «Калининград», Ленинский проспект, площадь Победы, улицы Черняховского, 9 Апреля, Октябрьскую, Багратиона и вернуться к Южному вокзалу. Запуск двойки позволит отказаться от части автобусов, которые сегодня дублируют друг друга. 

Полноценной альтернативой трамвай может стать, если будет ехать по выделенной полосе с обособленными остановками формата «сухие ноги» и возможностью пересаживаться, не переплачивая.  

На ремонт инфраструктуры в рамках первой очереди нужно около 1,5 млрд рублей ежегодно. Типовые решения предполагают рост средней скорости трамвая до 20 км/ч. Это позволит увеличить пассажиропоток на 20%. 

Три новых направления — после 2030-го

Вторая очередь развития рассчитана до 2040 года. В неё включены три перспективных трамвайных направления: 

  • в восточный микрорайон на улице Денисова, 
  • в южный жилой район через улицы Толстикова, Интернациональную и Понартскую, 
  • в северо-западный жилой район в сторону «Автотора». 

В мэрии видят необходимость продлить маршрут до будущего депо «Девау» с перспективой выхода на Гурьевск. Это связано с активной жилой застройкой восточной части Калининграда и территории неиспользуемого ныне аэродрома. 

Проспект Победы остаётся спорным

Отдельный блок стратегии посвящён проспекту Победы, где трамвайные маршруты №1 и №4 были ликвидированы в 2009 и 2012 годах. Восстановление путей и контактной сети от проспекта Мира до улицы Радищева оценивается в 1,27–2,07 млрд рублей. Более полноценные варианты с реконструкцией улицы обходятся дороже: от 2,865 млрд рублей при сокращении числа полос до двух и до 4,715 млрд рублей при сохранении четырёх полос. Во втором случае дополнительно потребуется изъятие земельных участков и недвижимости предварительно более чем на 1 млрд рублей. 

По мнению властей, этот участок не выглядит приоритетным. В радиусе 500 метров от проспекта Победы проживает около 9,2 тысячи человек, существенного роста плотности застройки генпланом не предусмотрено. Это направление уже обслуживают шесть муниципальных и три межмуниципальных автобусных маршрута. 

Предлагается рассмотреть демонтаж путей от Кутузова до кольца в районе Радищева, а от ЦПКиО до Кутузова оставить экскурсионное сообщение. 

Электрички и пересадки пока отстают

В стратегии отдельно рассматривают интермодальные перевозки — связку городского транспорта с железной дорогой. По соглашению с РЖД планировалось создать 10 остановочных пунктов и 11 транспортно-пересадочных узлов. На момент подготовки стратегии были открыты только две остановки — Сельма и Брусничная, а ТПУ так и не создали. 

В Калининграде хотят запустить трамвай в три района города (инфографика) - Новости Калининграда

Основные задачи в плане троллейбусов — продление их маршрутов в районы новой застройки, сокращение дублирования, капитальный ремонт инфраструктуры и закупка современных машин.

В Калининграде хотят запустить трамвай в три района города (инфографика) - Новости Калининграда

Федеральные эксперты рассказали, почему Калининграду нельзя терять трамвай, и дали советы, как сделать электротранспорт привлекательным. 

10 810
Общественный транспорт