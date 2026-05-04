В Калининграде хотят запустить трамвай в три района города (инфографика)

В Калининграде трамвай по-прежнему рассматривают как один из ключевых видов городского транспорта, но рассчитывать на его быстрое возвращение не приходится. Такая информация содержится в стратегии развития электротранспорта до 2040 года, копия которой есть в распоряжении «Клопс».

Сейчас в городе работают два трамвайных маршрута — №3 и №5. Общая протяжённость действующей маршрутной сети составляет 38 км, средняя скорость движения — около 12 км/ч. В парке числятся 34 трамвая, из них на линию выходит 20. «Пятёрка» перевозит около 10 тысяч пассажиров в сутки, тройка — около трёх тысяч.

Сначала ремонт

Силами «Калининград-ГорТранса» ремонтируют трамвайные пути: завершаются работы на проспекте Мира и улице Фестивальная Аллея.

В стратегии первый этап рассчитан до 2030 года. За это время власти хотят привести в нормативное состояние рельсы и контактную сеть, а также запустить кольцевой маршрут №2. Он должен пройти через Южный вокзал, эстакадный мост, гостиницу «Калининград», Ленинский проспект, площадь Победы, улицы Черняховского, 9 Апреля, Октябрьскую, Багратиона и вернуться к Южному вокзалу. Запуск двойки позволит отказаться от части автобусов, которые сегодня дублируют друг друга.

Полноценной альтернативой трамвай может стать, если будет ехать по выделенной полосе с обособленными остановками формата «сухие ноги» и возможностью пересаживаться, не переплачивая.

На ремонт инфраструктуры в рамках первой очереди нужно около 1,5 млрд рублей ежегодно. Типовые решения предполагают рост средней скорости трамвая до 20 км/ч. Это позволит увеличить пассажиропоток на 20%.

Три новых направления — после 2030-го

Вторая очередь развития рассчитана до 2040 года. В неё включены три перспективных трамвайных направления:

в восточный микрорайон на улице Денисова,

в южный жилой район через улицы Толстикова, Интернациональную и Понартскую,

в северо-западный жилой район в сторону «Автотора».

В мэрии видят необходимость продлить маршрут до будущего депо «Девау» с перспективой выхода на Гурьевск. Это связано с активной жилой застройкой восточной части Калининграда и территории неиспользуемого ныне аэродрома.