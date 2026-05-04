В Калининграде собираются изменить схему движения автобуса №22, который запустили 1 мая

В Калининграде схема движения автобуса №22, запущенного с 1 мая, будет действовать временно. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.

Сейчас он идёт от улицы Согласия через Гайдара, Советский проспект, проспект Мира, Химическую, Тенистую Аллею, Менделеева и проспект Победы. В обратном направлении маршрут не захватывает часть Тенистой Аллеи.

«Нынешняя схема действует до завершения строительства развязки на Северном обходе. После открытия окружной автобусы планируется направить с Химической по всей длине Тенистой Аллеи, Северному обходу», — говорится в сообщении администрации.

Маршрут №22 запустили вместо упразднённой маршрутки №70. Он связывает район Дворца спорта «Янтарный» с силикатным заводом. Интервал движения составляет 16–18 минут в будни и 17–22 минуты в выходные и праздничные дни.