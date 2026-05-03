В 60 км от Калининградской области начались учения НАТО с участием более 3,5 тысячи военных

В Польше на полигоне в Ожише начались учения Amber Shock 2026 с участием военнослужащих из нескольких стран НАТО. Об этом, ссылаясь на радиостанцию RMF24, пишет РИА Новости в воскресенье, 3 мая.

В манёврах задействованы более 3,5 тысячи военных и несколько сотен единиц техники. Среди участников — военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США и других союзных подразделений.

Как сообщил представитель многонациональной дивизии «Северо-Восток» подполковник Дариуш Гузенда, во время учений будут отрабатывать тактические и огневые задачи. По его словам, манёвры должны улучшить взаимодействие между союзниками и показать готовность стран НАТО «выполнять общие обязательства в сфере безопасности».

Amber Shock 2026 продлятся до пятницы и завершатся боевыми стрельбами. Учения входят в более крупные манёвры Saber Strike 2026, которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.