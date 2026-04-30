Приход высокоскоростного интернета на Куршскую косу отложили до конца года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В посёлках Лесной, Рыбачий и Морское на Куршской косе уже год ждут высокоскоростного интернета. ПАО «Ростелеком» собрало заявления на подключение, но дальше этого дело не пошло, работы не ведутся. На задержку пожаловались местные жители на официальной странице губернатора региона в социальной сети «ВКонтакте».

Три посёлка на полуострове действительно вошли в список тех, где планируется провести волоконно-оптические линии связи за счёт бюджетной субсидии. Сейчас проводятся конкурсные процедуры, ответил гражданам представитель областного минцифры. Подключить Лесной, Рыбачий и Морское к интернету надеются до конца текущего года.