Калининградцам перед майскими праздниками напомнили, за что можно получить штраф в 30 тыс. рублей на Виштынце и Куршской косе

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
В Калининградской области с 27 апреля по 17 мая объявлен пожароопасный сезон, и посещение лесов запрещено. Об этом напомнили в дирекции нацпарков «Куршская коса» и «Виштынецкий».

Посещать парки в майские праздники можно, но только с целью экологического туризма: 

  • гулять по экологическим тропам и маршрутам, расположенным в рекреационной зоне;
  • воздержаться от курения;
  • держать собак на поводке;
  • соблюдать тишину (слушать звуки природы);
  • для пикника использовать заранее приготовленную еду, а мусор увозить с собой.

За нарушение установленных правил можно получить штраф от 3 до 4 тысяч рублей. За использование открытого огня и выкидывание в лесу горящих окурков, стёкол, пропитанных горючими веществами материалов наказание составит от 15 до 30 тысяч рублей. Если туристы станут виновниками лесного пожара, будет назначен штраф — от 50 до 60 тыс. рублей.  

С 1 мая в Калининградской области возобновят автобусный маршрут №593 Калининград — Морское.

