Добраться до Куршской косы станет проще: в Калининградской области возвращается маршрут №593

С 1 мая в Калининградской области возобновляют автобусный маршрут №593 Калининград — Морское. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе автовокзала.

Рейсы запускают к майским праздникам, когда поток желающих отдохнуть на побережье традиционно увеличивается. Автобусы будут отправляться из Калининграда в 9:10 и 15:10, обратно из Морского — в 12:30 и 18:00.

Ожидается, что маршрут будет востребован и у местных жителей, и у гостей региона, которые приедут в Калининградскую область на длинные выходные.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте avl39.ru или в кассах вокзала. С вопросами обращайтесь по телефону 64-36-35.