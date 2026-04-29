В Калининграде разгорелся спор из-за парковки у «Янтарного»

Жители микрорайона Сельма в Калининграде выступили против строительства парковки на 130 мест рядом со спорткомплексом «Янтарный». Об этом «Клопс» рассказали представители инициативной группы.

По их словам, за пять дней удалось собрать 231 подпись на 33 листах. Речь идёт об участке с кадастровым номером 39:15:130710:899. По документам участок имеет вид разрешённого использования «Благоустройство территории». Жители хотят видеть на этом месте сквер, но проект стоянки уже согласован, а со стороны улицы Катериничева уже сделан въезд на будущую парковку.

Особое недовольство вызывает возможная вырубка деревьев и кустарников. По словам представителей инициативной группы, это одно из последних свободных пространств в районе, где гуляют семьи с детьми, пенсионеры и школьники.

Активисты подчёркивают, что не выступают против развития инфраструктуры, а предлагают альтернативные решения — например, разместить парковку в другом месте. Люди напоминают, что власти озвучивали идею перенести автобусное кольцо в районе Согласия, так как маршруты собираются продлевать почти до окружной. После ликвидации конечной стоянку можно открыть и там.

Жители заявили о готовности участвовать в благоустройстве будущего сквера — проводить субботники, высаживать деревья и поддерживать территорию в порядке.

В администрации поясняли, что новая парковка необходима для разгрузки улично-дорожной сети всего микрорайона. Она позволит перераспределить поток машин во время мероприятий во Дворце спорта и снизить нагрузку на улицу Согласия за счёт заезда с улицы Катериничева. Сейчас во время концертов и волейбольных матчей часть Согласия встаёт в одну гигантскую пробку, разрулить которую не в силах даже сотрудники Госавтоинспекции.