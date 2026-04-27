Власти области в 2026 году выделяют 42 млн рублей на жилищные сертификаты работникам соцзащиты

В Калининградской области в 2026 году на жилищные сертификаты работникам соцзащиты из областного бюджета выделяется 42 млн рублей. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стоимость одного сертификата — 2,5 млн рублей. С 2025 года выдано уже 28 таких документов. В числе получателей — работники Центра социальной помощи семье и детям, социальных пансионатов «Сосновая усадьба», «Советский», домов социального ухода «Яблоневый сад», «Серебряный родник», «Солнечный ветер», Центра содействия семейному устройству детей «Наш дом», социального центра «Два поколения».

По словам министра социальной политики региона Анжелики Майстер, свыше 70% жилищных сертификатов уже реализовано. На них приобрели жильё в Немане, Гвардейске, Пионерском и других муниципалитетах региона.