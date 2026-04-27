«Балтика» отпускает «Локомотив» и «Спартак» в бронзовой гонке

Шансы «Балтики» финишировать в тройке призёров по итогам чемпионата России заметно снизились после домашнего поражения от «Акрона», передаёт корреспондент «Клопс».

Команда Андрея Талалаева оказаль не готова к зубастой игре волжан. К тому же атакующий дуэт тольяттинцев Дзюба — Беншимол постоянно держал оборону хозяев в состоянии стресса.

На 15-минуте уроженец островов Зелёного Мыса опередил Александра Филина и пробил мимо Кукушкина. ВАР определил, что 11-й номер гостей был в момент приёма мяча вне игры. Калининградцев это встряхнуло и они попытались наладить атакующую игру. Правда, кроме удара Андерсона Эдуардо, ничего создать не удалось.

А вот Беншимол свой второй шанс использовал. Видеоповтор тоже смотрели, но на этот раз всё оказалось в рамках правил. Андрей Талалаев попытался изменить ход неудачно складывающегося матча заменами.

Балтийцы пошли вперёд и Максим Петров на 85-ой минуте заработал пенальти. ВАР третий раз вмешался в ход матча. Арбитр на этот раз сам пошёл смотреть повтор. И отменил штрафной удар.