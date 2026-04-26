Житель Орла пойдёт под суд за мелкую взятку замначальника Гвардейского отдела полиции

В Гвардейске начинается суд над жителем Орловской области по обвинению в мелком взяточничестве. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает прокуратура Калининградской области.

По версии следствия, инцидент случился 1 марта 2026 года в помещении Гвардейского отдела полиции. 36-летний житель Орловской области, чтобы не проходить медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, пытался дать взятку в 10 тысяч рублей заместителю начальника отдела.

«Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.