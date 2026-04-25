Архитектор Юрий Ваганов: В Калининграде я слышал предсмертные крики Королевского замка

Ссылка В апреле исполнилось 90 лет Юрию Михайловичу Ваганову — архитектору, по проекту которого в далёких 1970-х реконструировали здание нынешнего Калининградского областного театра кукол — кирхи памяти Королевы Луизы. «Клопс» расспросил человека, который спас от разрушения уникальный памятник архитектуры и стал участником многих важных для региона событий.

— Юрий Михайлович, в одном из интервью вы назвали проект реконструкции кирхи памяти Королевы Луизы своей главной удачей. Что из себя представляло строение к началу реконструкции? — Крыши не было, своды были промокшие, полуобвалившиеся... Фактически только стены и башня оставались. Но когда в облисполкоме поняли, что мы победили, отстояли кирху, то сказали шпиль сделать в английском стиле. А я был тогда молодым, никого не боялся — неважно было, кто указания даёт, не обратил на это внимание. Удалось шпиль и крышу покрыть медью. Невероятно, почти революция какая-то! Спасением стало для сооружения.

— Вы говорили, что буквально влюбились в этот проект. Чем запало в сердце архитектора здание бывшей кирхи? Какая была тогда цветовая гамма? — Истинная — серая. Вот то, что Фонд капремонта представил при последней реконструкции, — очень удачный проект. Качественно сделали, я считаю. Правда, тогда штукатурка была «под шубу» — кудрявая. Но сейчас даже лучше: старая была пористая — сажа, грязь садились. Иногда захаживаю в парк: мне важно, с какой стороны солнце освещает, чтобы сфотографировать. Сам театр кукол — отдельная история. Так вышло, что одновременно с московским зданием проектировалось и наше. Я даже с Сергеем Образцовым встречался, он удивился — детский театр в кирхе. Помолчал-помолчал, а потом: «Ну, попробуйте. Может, и оригинально будет». Считаю, что Сергей Владимирович благословил, дал дорогу калининградскому театру. Как-то хорошо всё складывалось для нас и для кирхи. Казалось, само собой получалось, как будто кристаллы вырастали. Даже сам удивлялся. Другое дело — по нынешним меркам Театр кукол зажатым оказался в исторические стены. Артистическая часть с технической точки зрения бедная, как говорится, не имеет развития, а зрительская, наоборот, роскошная: вестибюль, холлы. Не было тогда возможности никакой, рассчитывали из того, что было. Для сравнения — в Екатеринбурге после реконструкции установили современное новое световое и звуковое оборудование, сцена большого зала имеет гидравлическую систему под сложнейшие, иногда многоэтажные декорации. Плюс малый зал. Здание спроектировано именно для театра кукол, есть развитие сцены: вправо—влево, в глубину—вверх, возможности для много вариативности постановок для всех возрастов. У калининградской труппы нет, к сожалению, таких технических возможностей. — На тот момент вы знали историю здания? Существовали какие-то архивные документы, довоенные фотографии, на которые можно было опираться, или всё делалось по наитию? — Того, что увидел, было достаточно, сделал фотографии, дорисовывал в воображении. Алтарь был, витражи на религиозные темы. Колонны из порфира — натурального камня вулканического происхождения стояли целые. Литовцы обратились, чтобы продали — наш облисполком отказал, но всё-таки куда-то колонны делись. Это же вопрос хорошей цены. А ещё на фасаде со стороны художественного фонда был горельеф Христа — ни одной царапинки на нём. Удивляло, насколько хорошо сохранился. И его нет. Позицию директора «Калининградгражданпроекта» Игоря Андреевича Грабова называю гражданским подвигом: сохранили кирху и перестроили под детский театр. Помню торжественное открытие: всех приглашали на сцену, кто проектировал и строил, руководство города благодарило. — Что было самым сложным в реконструкции? — Чтобы не трогать стены, не опираться на них, подвал сделать, решили как бы этажерку из монолитного железобетона выстроить. Сделали пол над подвалом, гардеробом и под потолком. То есть внутри, кроме фойе, где своды сохранились, капитально всё перестроили. Дорого обошлось, конечно, не зря чиновники возражали. Был момент, когда просто остановили строительные работы, надеялись, видимо, договориться с Москвой о сносе кирхи в виде исключения. Не получилось. Бог оказался на нашей стороне. — Зрителем ходили в театр? — Водил дочек, внука и внучек, правнучка Вера тоже уже большой поклонник. Ходил, смотрел, всё ли крепко держится, как сохраняется. Жалко, боковые стены в зрительном зале теперь такого яркого красного цвета. Освещённые прожекторами, на мой взгляд, буквально убивают действие, происходящее на сцене. Первый интерьер театра, кстати, сделал заслуженный художник России, монументалист и живописец Юрий Смирнягин.

— Сегодня многие калининградцы и туристы сетуют, что мало сохранилось от старого города... — В те «времена укромные», как говорил Владимир Высоцкий, на всех совещаниях тогда говорили, чтобы духу немецкого здесь не было. Тогда и Кафедральный собор хотели сломать. Меня хотели подключить, якобы на этом месте построить библиотеку, оставить только от Канта кусочек. Но, видимо, вмешались ЮНЕСКО или другие организации, сохранили. Рядом с улицей Песочной, в бывшей кирхе Лютера, мне заказали проект клуба для фабрично-заводского училища. Кирха выделялась эклектичным стилем, поздний ренессанс плавно переходил в барокко. Целая почти была. Если в кирхе под театр кукол и потолка-то не было, у этой сохранность была значительная. Но весной 1976 года здание взорвали и сквер разбили. А там всего-то кресла надо было в зал поставить — и готовый клуб был бы.

— Вы часто рассказывали о роли председателя Калининградского горисполкома Виктора Денисова в сохранении и восстановлении многих зданий, как работалось в то время? — Это мой отец в профессии, можно сказать, сделал с ним 19 проектов. Человек был уникальный. И для Штадтхалле стал ангелом–хранителем. В 60–70 годах ХХ века многим зданиям вынесли смертный приговор. Что смогли, спасли. В полях председатель Калининградского горисполкома много работал, лично стройки проверял. Расскажу про мотель на Московском проспекте. Приехал за мной в «Калининградгражданпроект», вывез за город. До сих пор картина перед глазами — на берегу пруда на холме стоит высокий Денисов: «Здесь город сад будет заложён». Его инициатива. Революционером в лучшем понимании слова во многих делах был. Протолкнуть отель на окраине — в то время невозможная задача. Когда строили Московский проспект, казалось бы, ну, дорога и универсам. В вагончике сидели, совещались, всё лично контролировал. А в истории с Театром кукол Виктор Васильевич как партийный человек был в тени, так считаю. Не мог особенно возражать против сноса, поэтому поставил своего человека, который"глазами и ушами служил при строительстве. Денисова нет, кончился Кёнигсберг областной. Я таких людей не встречал больше. Пётр Первый наших дней. Первая планировка острова, нынешний остров Канта, тоже моя была. Денисов заказывал. Около Кафедрального собора стояли памятные знаки первым строителям города, было много планов обустройства. Остров всегда хотели застроить, особенно когда в 90-е годы хаос начался, зашевелись разные незнакомые люди. Но для этого требовались деньги на проектирование, строительная база, много чего. Более того, в Калининграде тогда было много свободной земли. Ко мне часто обращались сделать боксёрский клуб, офис, даже международный выставочный центр на окружной. Ничего не сделали, денег не было на строительство. Проекты на бумаге остались. Зато набирался опыта, изучал людей, много бесплатных работ сделал. А порой и обманывали заказчики. Но творил легко. Сегодня замки и кирхи восстанавливают. Правда, опоздали уже. Помню, под Гвардейском мельница была, Денисов надумал использовать объект, гостиницу сделать с придорожным кафе. Я начал даже проект делать, какие-то картинки были уже. А когда Виктор Васильевич с областной должности на городскую перешёл, мельницу-то и сломали, всё подмели, как будто и не было.

— С кем ещё вы работали, какие проекты дороги особенно дороги? — C Израилом Гершбургом. Ещё один друг. Мы с ним сделали проект из железобетона памятника погибшим морякам «Тукана». Нас тогда вызвали в обком партии, сказали, не годится. В кабинете главного руководителя области мы устроили скандальчик небольшой. Не обратили внимание на замечания, сделали всё же по-своему. Те же литовские мастера, что делали потолок в Театре кукол, возвели конструкцию. Образ был очень удачным: волны, пантеон, чайки — души моряков. Но простоял памятник недолго. Однажды прихожу на кладбище — сломали и что-то типовое поставили.

Нас «трио баянистов» было: с Евгением Поповым и Вадимом Еремеевым в одной группе в институте учились. Закадычными друзьями были. Жени нет, остались я и Еремеев. Почему-то постарели (смеётся — ред.). Всегда радовались успехам друг друга. К примеру, гостиница «Калининград» — типовой проект. Но мы придумали трюм-бар, люди как будто внутри корабля отдыхали. Мачты, лавки...Мы с Еремеевым как-то мимо шли, думали зайти пивка в подвале выпить. Сделали заказ, официант ушёл с концами, а мы сидели, публику рассматривали. Специфическая... А задумка-то была красивая.

— Вы помните, как разбирали Королевский замок? — Многие руины в области можно было сохранить. Вот стена Королевского замка одна осталась. За неё такая борьба была, на совещания приглашали литовских, эстонских, латвийских товарищей. Все архитекторы говорили: оставить, оставить, оставить как часть музея под открытым небом. Тем более сохранились подпорные стенки гранитные, лестницы из красного песчаника, входы. Просто обалдеть можно было от красоты. Фотографировал, как ломали башню Королевского замка, последней оставалась уже. На снимках видно: вот уличный светильник стоит, по нему елозит трос. Когда дёргали, такой скрип, вопли стояли — металл об металл тёрся. Как будто скрипка кричала. На первой фотографии башня ещё целая. Долго дёргали. Несколько кадров успел сделать. Происходящее квалифицировал как предсмертные крики Королевского замка. Это я слышал.

— За территорию вокруг снесённого замка и Дома Советов несколько раз профессионалы брались, разные варианты реконструкции и строительства рассматривали... — Сколько конкурсов было всяких, даже международных. Согласен с высказыванием архитектора Александра Башина: не при нашей жизни. Правильно сказал, опыт и чутьё хорошие. Сегодня говорят про парк, завтра ещё что-то. Никто не берётся за проектирование. Ничего там не надо делать. Есть такая фраза: «Время покажет». Нельзя спешить. Что касается стадиона, других масштабных проектов. Культурный кластер на Острове обсуждали в те годы, когда не было проблем с транзитом через Литву. Мы тогда территориально были доступны. Сейчас история другая уже. Объекты возводят для туристов, ну и нам, местным, неплохо. Правда, на болоте... Помним, как стадион чуть не поплыл в один момент, поэтому подход к строительству должен быть на самом высоком профессиональном уровне.

Никаких советов и пожеланий молодым архитекторам не надо давать. На то они и творцы. Новые люди появились, рассуждают, макеты какие-то делают и в основном по центру города.

