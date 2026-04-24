Самбисту, который избил сотрудницу караоке-клуба в Калининграде, вынесли приговор

Самбисту, который избил сотрудницу караоке-клуба на улице Фрунзе в Калининграде, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, а также рассказал «Клопс» адвокат обвиняемого Михаил Медведев.

Решение вынесено Ленинградским районным судом в пятницу, 24 апреля. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на два с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей моральный вред в размере 200 000 рублей.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал частичное признание вины, частичное возмещение материального ущерба и морального вреда, а также принесение извинений потерпевшей и её семье. Обвиняемый активно способствовал расследованию преступления и предоставил положительные характеристики. К обстоятельствам, отягчающим наказание самбиста, суд отнёс рецидив преступлений.

Вину подсудимый в судебном заседании не признал, указав, что просит его оправдать. Однако в телефонном разговоре с «Клопс» перед заседанием его точка зрения была иной.

«Ситуация возникла нелепая, — поделился с корреспондентом бывший спортсмен. — Я раскаиваюсь, хотел бы извиниться перед потерпевшей, перед её родственниками, родителями. Готов понести наказание и всеми доступными способами загладить свою оплошность».

Как мужчина объяснил «Клопс», по его мнению, причиной инцидента стало «недопонимание» между ним и менеджером по поводу оплаты счёта. Он уже выплачивает пострадавшей девушке компенсацию — перечислил 90 тысяч рублей.

Дело рассматривал Ленинградский районный суд с октября 2025 года. Самбисту предъявили обвинение по п. д ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений»). Приговор на данный момент в законную силу не вступил.