До +14 и переменная облачность: погода в Калининградской области на 24 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пятницу, 24 апреля, в регионе ожидается переменная облачность и умеренная температура. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура в Калининграде и области составит +1…+4°C, на востоке региона — до 0…-1°C, у побережья +3…+6°C. Ожидается переменная облачность или облачность с прояснениями.

Утром температура поднимется до +4…+7°C, а к полудню в Калининграде и области достигнет +9…+11°C (на побережье до +7…+9°C). Погода будет облачной с прояснениями.

Днём воздух прогреется до +11…+13°C (местами до +14°C), у побережья — до +8…+10°C. На побережье, на западе и в Калининграде будет переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями. Без существенных осадков, однако местами возможны кратковременные дожди.

Вечером температура понизится до +6…+8°C на закате и до +2…+5°C к полуночи, небо будет малооблачным или переменной облачности. Ветер будет северо-западным, слабым или умеренным (3-8 м/с), но с порывами до 10-13 м/с, особенно в восточной части региона.