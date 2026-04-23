Талалаев вернулся, победы — нет: «Балтика» в 13-й раз в сезоне сыграла вничью

«Балтика» в четвёртый раз подряд и 13-й в сезоне сыграла вничью. Калининградцам не помогло даже возвращение на тренерский мостик после дисквалификации и операции Андрея Талалаева. Выездная игра против «Ахмата» завершилась со счётом 1:1. Трансляцию поединка из Грозного вёл телеканал «Матч ТВ».

В первом тайме самый реальный шанс открыть счёт упустил Илья Петров. Полузащитник пробил слёта из центра штрафной площади. Голкипер хозяев удар парировал. Вскоре уже Иван Кукушкин продемонстрировал реакцию и нейтрализовал выход Богосаваца.

На 50-й минуте Иван Беликов перехватил мяч, сыграл в стенку с Менделем и прострелили в центр штрафной. Дерик Ласерда сыграл на опережение и открыл счёт своим голам за «Балтику». Через 5 минут второй гол мог забивать Николай Титков, но с двух метров не смог как следует ударить по мячу и попал в перекладину.

На исходе часа игры хозяева после розыгрыша углового сравняли счёт. Ибишев опередил Андраде и головой пробил мимо Кукушкина.