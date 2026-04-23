Депутат от КПРФ заявила, что сотрудников «Калининградтеплосети» заставляют голосовать на праймериз «Единой России»

Депутат фракции КПРФ в горсовете Калининграда Тамилла Чернышева заявила, что сотрудников «Калининградтеплосети» принуждают участвовать в праймериз партии «Единая Россия». Такое заявление она сделала на комиссии городского Совета депутатов в четверг, 23 апреля.

Чернышева обратилась к главе комитета городского хозяйства Максиму Федосееву, который курирует коммунальщиков.

«Максим Владимирович, вопрос не по повестке заседания, но об администрации и руководителях учреждений, вам подведомственных. Сотрудникам «Калининградтеплосети» пришло сообщение по электронной почте с просьбой зарегистрировать работников для праймериз и отправить скриншот. Хотелось бы вам напомнить про Уголовный кодекс и чтобы руководители не заставляли регистрироваться. Это добровольно, понимаете?» — заявила депутат.

Председатель комиссии горсовета Александр Колодяжный, отметил: «Если вы хотите задавать вопросы такого характера, давайте сделаем это в кабинете».

В оргкомитете предварительного голосования прокомментировали ситуацию с письмом, которое по словам Чернышевой, было разослано сотрудникам «Теплосетей». Она пояснила, что с ними уже провели разъяснительную беседу и пояснили, что участие в предварительном голосовании может быть только добровольным и требование о скриншотах не имеет отношения к работе оргкомитета.

«Видимо, это какая-то частная инициатива. Никаких скриншотов мы не собираем, да они нам и не нужны. Наше предварительное голосование было и остаётся сугубо добровольным. Лично была в «Теплосети» с депутатом Тарановой, где мы разъяснили сотрудникам процедуру регистрации и подчеркнули, что участие в предварительном голосовании — личный выбор каждого. Что касается самого формата — он предельно открытый и доступный. Любой житель может зарегистрироваться на сайте pg.er.ru, посмотреть программы кандидатов и проголосовать онлайн. Напомню, «Единая Россия» — единственная политическая сила в стране, которая не боится открытой и конкурентной процедуры и доверяет выбор нашим жителям», — отметила Вера Рачинская, член организационного комитета предварительного голосования, исполнительный секретарь Калининградского городского местного отделения партии «Единая Россия».