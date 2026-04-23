В мэрии не знают, что будет с двухъярусным мостом после открытия дублёра

Вопрос судьбы двухъярусного моста в Калининграде, являющегося объектом культурного наследия, остается открытым. Его судьба — в руках АО «РЖД», сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов на профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

Депутат Алексей Колобов решил уточнить, каковы дальнейшие планы по этому сооружению: что его ожидает после запуска автомобильного дублера? В ответ Романов сообщил, что о дальнейшей судьбе моста ему ничего не известно. Он отметил, что объект находится в собственности АО «РЖД», и вопрос его сохранения не входит в компетенцию его комитета.

«Это не наше направление, и я не могу ответить на этот вопрос», — добавил Романов.

Будущее сооружения, которое долгое время было важным элементом транспортной инфраструктуры города, туманно. После открытия дублёра значительная часть трафика может быть перенаправлена, что потенциально повлияет на использование двухъярусного моста.

Напомним, что мост построен в советское время и по праву считается одним из знаковых объектов Калининграда, но его состояние оставляет желать лучшего. Общественность активно интересуется его судьбой, и многие жители города надеются на сохранение исторического наследия именно в том виде, какой есть сейчас.