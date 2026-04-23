Андрей Кропоткин: В школе №46 тему 80-летия Калининградской области включили в учебный процесс

Андрей Кропоткин посетил школу №46 и пообщался с педагогами учреждения. Встреча с председателем Законодательного Собрания прошла в новом корпусе, который недавно ввели в эксплуатацию.

«Школа может принять всех желающих, а условия для обучения и работы учителей заметно улучшились. Городские власти продолжают модернизировать образовательные учреждения, чтобы сделать их комфортными и современными», — отметил Кропоткин.

Отдельное внимание на встрече уделили подготовке к 80-летию Калининградской области. По словам парламентария, юбилей — это не только значимая дата, но и повод вспомнить историю города и людей, которые восстанавливали его после войны.

«Педагоги включают эту тему в учебный процесс. Изучают семейные истории, связанные с первыми переселенцами, приехавшими в регион из разных уголков Советского Союза. Такая работа помогает сохранить историческую память и передать её молодому поколению», — заключил глава регионального парламента.