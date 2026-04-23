«Мы как школьники, которые прогуляли урок»: калининградский бизнес — о блокировках со стороны Россельхознадзора

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Бизнес Калининградской области больше всех в России пострадал от международных санкций, поэтому контрольные органы должны относиться к ситуации с большим вниманием. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил председатель Совета директоров рыбопромышленной компании «За Родину» Сергей Лютаревич, выступая на круглом столе в региональной торгово-промышленной палате.

Встреча была посвящена взаимодействию калининградского бизнеса с региональным управлением Россельхознадзора. Предприниматели жаловались на отсутствие коммуникации с ведомством, в частности, при работе в государственной информационной системе «Меркурий».

В ней оформляются ветеринарные сопроводительные документы на товар. «Меркурий» даёт возможность Россельхознадзору контролировать движение подконтрольной продукции между предприятиями. Блокировки в системе за какие-либо нарушения не позволяют поставлять товар, и это парализует работу предприятий.

Сергей Лютаревич рассказал о недавнем инциденте, когда из-за действий сотрудников Россельхознадзора вагон с продукцией ушёл к получателям лишь через 15 дней после положенного срока. Из-за затянувшейся проверки груз простоял пять дней и не успел на паром, а следующий был только через неделю.

«Все санкции, которые есть на нашу страну, в большей степени отразились на Калининградской области, — подчеркнул Сергей Лютаревич. — У нас всё в санкциях — запчасти, вывоз, Литва не пускает. Калининградскую область и бизнес здесь нельзя сравнивать с тем бизнесом, который идёт в регионах России. Нам, правда, в сто раз сложнее. Поэтому мы хотим к себе чуть-чуть больше внимания, а не только хлопать наших представителей и блокировать их в работе системы «Меркурий».Мы готовы исправляться и работать над ошибками. Мы готовы всё делать, чтобы наша продукция выходила. Нам и так здесь работать очень тяжело. Мы себя сейчас чувствуем как школьники, которые прогуляли урок. Я каждое утро, приходя на работу, смотрю — что-то прилетит мне от Россельхознадзора или нет? Пройдут мои вагоны или машины или не пройдут?»

В ходе круглого стола представители бизнеса и регионального управления Россельхознадзора договорились о регулярных консультациях по всем вопросам. «Мы живём здесь, и работаем здесь, и всегда готовы участвовать в этих процессах», — сказал глава ведомства Владимир Чухарев.