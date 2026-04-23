«Многострадальный объект»: в Калининграде планируют закрыть угольную котельную на Гагарина

В Калининграде в ближайшее время планируют избавиться от девяти угольных котельных, одна из которых считается проблемной. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев на заседании профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

Речь идёт о котельной возле школы №2 на Гагарина, 41–45. «Это наш многострадальный объект», — отметил Федосеев.

Подрядчик уже определён и приступил к подготовительным работам, в том числе к закупке материалов. Власти рассчитывают, что переход на газ завершится в ближайшее межсезонье.

Угольные котельные также планируют закрыть по следующим адресам:

Гагарина, 55,

Молодой Гвардии, 4,

Барклая Де Толли, 17,

Емельянова, 156,

Энгельса, 51а,

проспект Победы, 199,

Аллея Смелых, 152а,

Павлика Морозова, 155д.

После модернизации объекты переведут на более экологичное топливо.