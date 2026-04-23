«Многострадальный объект»: в Калининграде планируют закрыть угольную котельную на Гагарина

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
В Калининграде в ближайшее время планируют избавиться от девяти угольных котельных, одна из которых считается проблемной. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев на заседании профильной комиссии горсовета в четверг, 23 апреля.

Речь идёт о котельной возле школы №2 на Гагарина, 41–45. «Это наш многострадальный объект», — отметил Федосеев.

Подрядчик уже определён и приступил к подготовительным работам, в том числе к закупке материалов. Власти рассчитывают, что переход на газ завершится в ближайшее межсезонье.

Угольные котельные также планируют закрыть по следующим адресам: 

  • Гагарина, 55, 
  • Молодой Гвардии, 4, 
  • Барклая Де Толли, 17, 
  • Емельянова, 156, 
  • Энгельса, 51а, 
  • проспект Победы, 199, 
  • Аллея Смелых, 152а, 
  • Павлика Морозова, 155д. 

После модернизации объекты переведут на более экологичное топливо.

В Калининграде не видят необходимости консервировать котельные на случай остановки поставок газа через Литву.

