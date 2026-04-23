Суд присяжных оправдал жительницу Советска по делу о смерти мужа: как защите удалось этого добиться

В Калининградской области суд присяжных оправдал 50-летнюю жительницу Советска, обвиняемую в причинении тяжкого вреда здоровью супругу, повлёкшего его смерть. Вердикт вступил в законную силу в апреле 2026 года, после того как Калининградский областной суд оставил его без изменений. Как всё происходило, «Клопс» рассказал выступавший на стороне защиты адвокат Евгений Авдеков.

Евгений Авдеков — адвокат с 15-летним стажем, в юридической практике с 2002 года. Он возглавляет Калининградскую межрегиональную коллегию адвокатов и специализируется на уголовных делах, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности. Отдельное направление его практики — защита в суде присяжных.

Конфликт и гибель

По версии следствия, летом 2024 года в частном доме в Советске между супругами произошёл конфликт: мужчина пьяный вернулся домой и начал стучать в дверь и окна, угрожать, после чего женщина вышла во двор. Во время ссоры она взяла деревянную доску и нанесла мужу удары. После этого, как следует из её показаний, она ушла в дом спать, забрав доску с собой, дабы супруг не разбил окна. Утром женщина вышла на улицу и обнаружила его мёртвым у двери, после чего сама вызвала скорую помощь и полицию.

Судмедэкспертиза зафиксировала у погибшего 64 повреждения. Из них 26 были признаны опасными для жизни. Причиной смерти стала механическая асфиксия: мужчина захлебнулся кровью при множественных переломах лицевых костей, нижней челюсти, носа, рёбер и ушибах лёгких.

Аргументы защиты

«Нужно учитывать и физические данные. Рост потерпевшего — около 178 сантиметров, рост женщины — 149 сантиметров, вес — менее 50 килограммов. При таком соотношении говорить о нанесении десятков тяжёлых ударов, приведших к переломам лицевых костей и рёбер, можно только очень натянуто», — отметил адвокат Евгений Авдеков.

Обвиняемая не отрицала сам конфликт и то, что била мужа доской, но утверждала, что наносила удары по рукам и ногам. На предварительном следствии она фактически признала вину, а во время проверки показаний на месте рассказала, как всё происходило. По словам адвоката Евгения Авдекова, это серьёзно осложнило защиту. При этом он считает, что одно решение на стадии следствия женщина всё же приняла правильно: она заявила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.

По оценке защиты, именно это решение стало ключевым. В суде присяжных защита смогла сосредоточиться не на формальном наборе доказательств, а на том, доказано ли, что смертельные травмы нанесла именно обвиняемая.

Что показал анализ материалов дела

Евгений Авдеков вступил в дело уже после завершения следствия, когда материалы передали в суд.

«Основой защиты стал детальный разбор судебно-медицинской экспертизы, протоколов следственных действий, вещественных доказательств и их соотношение между собой. По материалам дела, самые тяжёлые травмы были зафиксированы в области головы, шеи и грудной клетки. При этом на лице погибшего не было наружных повреждений кожи, хотя, по версии обвинения, множественные переломы были нанесены деревянной доской», — отмечает адвокат.

Отдельно Евгений Авдеков обратил внимание на сквозное повреждение уха: такую травму, по его мнению, невозможно причинить тупым деревянным предметом.

Защита также ссылалась на другие детали. На халате женщины, в котором она была во время конфликта, не нашли следов крови, хотя при таких повреждениях они, по логике защиты, должны были остаться. Кроме того, адвокат указывал на несоответствия в материалах осмотра. В частности, в одном из протоколов утром тело описывалось как тёплое под одеждой, хотя с момента конфликта прошло много часов, и мужчина находился на улице. Эти обстоятельства защита использовала, чтобы поставить под сомнение версию обвинения о том, что все смертельные повреждения были причинены именно во время ссоры во дворе дома.

«Моя защита строилась на том, что женщина могла причинить мужу часть телесных повреждений во время бытового конфликта, но не те травмы, от которых наступила смерть. Из 64 повреждений часть относилась к ссадинам и ушибам, не причинившим вреда здоровью, и именно к ним могли относиться удары, о которых говорила подсудимая. А вот происхождение смертельных травм следствие убедительно не установило», — сказал адвокат.

Решение присяжных

Судебный процесс длился около десяти месяцев — с февраля по декабрь. После этого коллегия присяжных удалилась на обсуждение и вынесла вердикт всего за 20 минут, при том, что следствию понадобилось пять месяцев для того, чтобы собрать доказательства её виновности. Решение было единодушным: присяжные признали недоказанным, что именно подсудимая нанесла повреждения, повлёкшие смерть супруга.

Женщину освободили в зале суда сразу после оглашения вердикта. Прокуратура попыталась обжаловать решение, однако областной суд оставил его в силе.

Статистическая уникальность дела

По словам Евгения Авдекова, оправдательные приговоры по таким делам в России редки. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первом полугодии 2025 года суды вынесли 516 оправдательных приговоров из 215 749 дел — около 0,24% (источник). При этом около 41% оправдательных приговоров затем отменяются и направляются на новое рассмотрение. Об этом в январе 2026 года сообщила президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина в эфире РБК (источник). Отдельно в судах присяжных за первое полугодие 2025 года отменили 74 оправдательных приговора — примерно каждый второй. Об этом говорится в статье «Суд присяжных: итоги 2025 года и прогноз на 2026-й» в «Адвокатской газете» (источник).

Советы адвоката

Адвокат говорит, что в подобных делах многое решают детали, на которые следствие может не обратить должного внимания. По его словам, защита должна проверять не только сами показания, но и характер травм, механизм их образования, следы крови, протоколы осмотров и выводы экспертов. Именно работа с такими деталями, по его оценке, и помогла убедить присяжных.

Из этого дела адвокат делает и практический вывод для тех, кто попадает под уголовное преследование. Его совет — не давать поспешных показаний на первом допросе, особенно в состоянии стресса, а сначала успокоиться, восстановить картину событий и только после этого формулировать позицию. Ещё один совет — как можно раньше привлекать адвоката по соглашению. Если человек задержан, связаться с выбранным адвокатом обычно помогают родственники. По словам Евгения Авдекова, именно первые показания и первые следственные действия во многих случаях становятся решающими для дальнейшего хода дела.

