«Боль такая, что ты даже думать нормально не можешь»: у жителей Калининградской области возникли сложности при покупке нужнейшего препарата

С 1 марта одно из лекарств от нейропатических болей в России перевели под строгий учёт. «Клопс» поговорил с тремя жителями области, которые зависят от этого препарата.
Теперь такое противосудорожное средство доступно только по спецрецепту, при этом купить его можно лишь в одной аптеке. Жители области иногда вынуждены ехать за ним за десятки километров, стоять в очередях. Для пожилых и людей с хронической болью это часто сопряжено с огромными сложностями.
Предметно-количественный учёт (ПКУ) — это система строгого контроля за движением лекарственных средств. Он обязателен для наркотических, психотропных, ядовитых, сильнодействующих веществ, их прекурсоров и ряда других лекарственных препаратов. Незаконный оборот таких средств преследуется по закону.
«Мне 50 километров в одну сторону надо отмотать»
50-летний житель Светлогорска Кирилл (имя изменено) принимает лекарство три раза в день из-за нейропатических болей. Препарат ему выписали после обследования в петербургском институте, и с тех пор он стал частью его жизни. Но с марта всё кардинально изменилось — теперь ему каждый раз приходится ездить в Калининград, в аптеку в Московском районе.
«Я проживаю в Светлогорске, мне 50 километров в одну сторону надо отмотать только за лекарствами. Но я сам — это ещё полбеды. Пожилые люди — им передвигаться больно, а их заставляют на другой край света ехать», — сетует мужчина.
По словам собеседника «Клопс», хотя эти медикаменты и раньше продавались строго по рецепту, купить их можно было практически в любой аптеке. Теперь же — лишь в единственной точке, а цены на него взлетели больше чем в два раза.
«Если мне память не изменяет, я платил за 100 капсул восемьсот рублей. Сейчас за 150 капсул я заплатил две тысячи триста. Было восемь рублей капсула, сейчас семнадцать. Это беспредел уже какой-то», — говорит Кирилл.
Но даже если смириться с дальней дорогой и высокой ценой, это не гарантирует покупки. В аптеке, по словам мужчины, может не хватать упаковок нужного объёма: например, вместо выписанных врачом 180 капсул предложат лишь три пачки по 50. Пациентам приходится либо соглашаться, либо переписывать рецепты и ехать заново. Кирилл отмечает, что в аптеке «прямо мат-перемат стоит» — люди в бешенстве.
«Боль такая, что ты даже думать не можешь»
27-летняя калининградка Светлана со школьного возраста живёт с диагнозом «невралгия тройничного нерва». Периодически заболевание обостряется, и тогда начинается невыносимая боль.
«Считается, что невралгия лицевого нерва — вторая в мире по интенсивности боли, уступает только кластерным. Я очень переживаю, что, если у меня снова воспалится нерв, мне уже будет проблематично выписать рецепт на обезболивающее у частного врача. Я слышала, что они делают это нехотя — потом начинаются серьёзные проверки.
Идти в государственную больницу за рецептом? Придётся ждать записи — быстро там на приём не попадёшь. А тут боль такая, что ты даже думать нормально не можешь», — вздыхает девушка.
Светлана пока не обращалась за медикаментами, но теперь живёт в постоянном страхе перед новым приступом.
Осталась последняя пачка
Жительница Мамоново 51-летняя Марина принимает лекарство от синдрома беспокойных ног. Для женщины это — единственный действенный способ снять неприятные симптомы, больше ничего не помогает.
Сейчас у неё осталась последняя пачка, а возможности съездить в Калининград нет. Поехать в единственную аптеку в Московском районе — это не только серьёзно потратиться финансово, но и выкинуть полдня на дорогу.
Синдром лишает женщину нормального сна, в итоге ей приходится каждый раз идти на работу с тяжёлой головой.
Что говорят в региональном минздраве
В пресс-службе ведомства пояснили, что с 1 марта 2026 года изменился перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. С подробным списком можно ознакомиться в тексте приказа.
Препарат от нейропатической боли действительно продаётся лишь в одной частной аптеке в Калининграде. Данная организация имеет специальную лицензию. Минздрав не влияет на расширение в городе числа таких точек. Решение о получении лицензии принимается частными организациями самостоятельно, исходя из их потребностей и возможностей.
Льготники при этом обеспечиваются препаратами в полном объёме — нововведения в законах их не затронули:
«Для пациентов, обеспечивающихся по льготе, предусмотрено получение необходимых препаратов в своей поликлинике по месту жительства», — прокомментировали в ведомстве.
А вот вопросы ценообразования на лекарства не находятся в введении Минздрава, за этим следует обращаться в Росздравнадзор. «Клопс» направил информационный запрос в ведомство, чтобы выяснить, возможно ли отрегулировать цены на столь важный для калининградцев препарат.
