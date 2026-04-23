«Боль такая, что ты даже думать нормально не можешь»: у жителей Калининградской области возникли сложности при покупке нужнейшего препарата

С 1 марта одно из лекарств от нейропатических болей в России перевели под строгий учёт. «Клопс» поговорил с тремя жителями области, которые зависят от этого препарата.

Теперь такое противосудорожное средство доступно только по спецрецепту, при этом купить его можно лишь в одной аптеке. Жители области иногда вынуждены ехать за ним за десятки километров, стоять в очередях. Для пожилых и людей с хронической болью это часто сопряжено с огромными сложностями.

Предметно-количественный учёт (ПКУ) — это система строгого контроля за движением лекарственных средств. Он обязателен для наркотических, психотропных, ядовитых, сильнодействующих веществ, их прекурсоров и ряда других лекарственных препаратов. Незаконный оборот таких средств преследуется по закону.

«Мне 50 километров в одну сторону надо отмотать»

50-летний житель Светлогорска Кирилл (имя изменено) принимает лекарство три раза в день из-за нейропатических болей. Препарат ему выписали после обследования в петербургском институте, и с тех пор он стал частью его жизни. Но с марта всё кардинально изменилось — теперь ему каждый раз приходится ездить в Калининград, в аптеку в Московском районе.

«Я проживаю в Светлогорске, мне 50 километров в одну сторону надо отмотать только за лекарствами. Но я сам — это ещё полбеды. Пожилые люди — им передвигаться больно, а их заставляют на другой край света ехать», — сетует мужчина.

По словам собеседника «Клопс», хотя эти медикаменты и раньше продавались строго по рецепту, купить их можно было практически в любой аптеке. Теперь же — лишь в единственной точке, а цены на него взлетели больше чем в два раза.

«Если мне память не изменяет, я платил за 100 капсул восемьсот рублей. Сейчас за 150 капсул я заплатил две тысячи триста. Было восемь рублей капсула, сейчас семнадцать. Это беспредел уже какой-то», — говорит Кирилл.

Но даже если смириться с дальней дорогой и высокой ценой, это не гарантирует покупки. В аптеке, по словам мужчины, может не хватать упаковок нужного объёма: например, вместо выписанных врачом 180 капсул предложат лишь три пачки по 50. Пациентам приходится либо соглашаться, либо переписывать рецепты и ехать заново. Кирилл отмечает, что в аптеке «прямо мат-перемат стоит» — люди в бешенстве.