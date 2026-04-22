Родители калининградских старшеклассников рассказали, сколько тратят на репетиторов в неделю

В Калининграде расходы родителей на репетиторов для старшеклассников достигают 6 тысяч рублей в неделю. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в среду, 22 апреля.

Чем старше школьники, тем чаще им нанимают преподавателей. Среди учеников 7—8 классов репетиторов оплачивают 30% семей, в девятых — уже 53%, а в выпускных — 57%.

В средней школе чаще всего берут дополнительные занятия по алгебре и геометрии, английскому, русскому и литературе, а также по физике и информатике. На это уходит примерно 4,1 тысячи рублей в неделю.

В 9–11 классах основной упор делают на экзаменационные предметы: алгебру, геометрию и русский язык. Из дисциплин по выбору чаще всего берут английский, физику и информатику; перед ОГЭ к ним добавляется и химия. Родители девятиклассников тратят на репетиторов около 5,1 тысячи рублей в неделю.

Опрос проводили с 2 марта по 14 апреля.