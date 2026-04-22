В Калининградской области изменили правила выдачи жилищных сертификатов для врачей и медперсонала

В Калининградской области расширили список медицинских специальностей, представители которых могут получить жилищный сертификат. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных рассказал в своём телеграм-канале в среду, 22 апреля.

«Потребность в специалистах, особенно узкого профиля, в некоторых больницах и поликлиниках региона — проблема давняя. О ней говорят и врачи, и пациенты. Мы работаем над этим вместе с медицинским сообществом, усиливаем меры поддержки, чтобы они реально помогали привлекать кадры и удерживать их. В прошлом году увеличили жилищный сертификат до 2,5 млн рублей. Но тогда он был доступен не всем, список специализаций был ограничен», — отметил глава региона.

Теперь, после подписания нового постановления, воспользоваться поддержкой смогут больше врачей и сотрудников среднего медперсонала разных направлений. В том числе речь идёт о крайне востребованных для области специалистах — от анестезиологов до онкологов.

Ещё один шаг, чтобы в наших больницах становилось больше врачей», — подытожил Беспрозванных.