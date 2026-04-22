Эксперты назвали вакансии в Калининграде с зарплатой до 500 тысяч рублей

В Калининграде максимальную зарплату в апреле предлагают стоматологу-ортопеду — до 500 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob, проанализировавший актуальные вакансии.

Соискателю необходимо иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат и опыт работы не менее трёх лет. Работодатель также готов предоставить релокационный пакет. На втором месте — вакансия хирурга-флеболога с зарплатой от 150 тысяч рублей. Помимо дохода, компания предлагает обучение и помощь с переездом. Третью строчку занимает электромеханик по лифтам — от 100 тысяч рублей. Кандидату потребуется профильное образование.

В числе других предложений — должность директора магазина с доходом до 126 тысяч рублей, а также мастера-механика цеха с зарплатой от 80 тысяч.