До +15 и без дождей: погода в Калининградской области на 22 апреля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В регионе в среду, 22 апреля, ожидается сухая и умеренно тёплая погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура воздуха составит от −1…+4°C на рассвете до +7…+11°C к полудню. Ожидается переменная облачность, преимущественно за счёт перистых облаков. Днём в регионе потеплеет до +11…+13°C, на востоке области — местами до +14…+15°C. У побережья будет прохладнее: +7…+10°C. Осадков не ожидается. К вечеру температура снизится до +5…+7°C, сохранится переменная облачность.

Ветер северо-западный: ночью и утром слабый, днём и вечером — умеренный, с порывами до 10–12 м/с. Атмосферное давление будет постепенно снижаться.