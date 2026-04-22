Foton в Калининграде: расширяет линейку новинок и проверенных решений для бизнеса

Новинка 2026 года, Foton View, — это современный компактный фургон, идеально подходящий для городских условий. Его главные преимущества — манёвренность и удобство эксплуатации в плотном трафике. При габаритах около 5,5 м он предлагает внушительный грузовой объём 6,8–7,9 м³. Российская версия оснащена усиленным кузовом, антикоррозийной защитой и «зимним пакетом» для уверенной работы в любую погоду. Под капотом — 2,0-литровый турбодизель (159 л. с.) с выбором 6-ступенчатой МКПП или 8-ступенчатого автомата ZF. Низкая погрузочная высота (700 мм) и богатая комплектация безопасности делают его привлекательным выбором для логистики и сервисных служб.

Цельнометаллический фургон Foton Toano Pro сочетает дизайн, схожий с Mercedes-Benz Sprinter, с доступной ценой. Он оснащён экономичным 2,5-литровым дизельным двигателем Cummins (154 л. с.) и 6-ступенчатой МКПП. Допустимая полная масса до 3,5 тонны позволяет управлять автомобилем с категорией B. Toano Pro предлагает комфорт в виде обогреваемого сиденья водителя и регулировки руля, а также надёжность благодаря оцинкованному кузову и заводской гарантии 36 месяцев без ограничения пробега.

Пикап Foton Tunland G9 — это сочетание высокой проходимости, выносливости и современных технологий. Полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и блокировками, а также клиренс до 210 мм позволяют преодолевать сложные маршруты. Мощный турбодизель (до 162 л. с.) работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. Интерьер Tunland G9 выполнен на уровне кроссоверов: 10,25-дюймовый экран, камеры 360°, системы безопасности. Гарантия — 36 месяцев или 150 тысяч пробега.

Foton: гарантия качества и доступности

Автомобили Foton отличаются оцинкованным кузовом, антикоррозийной обработкой днища автомобилей. Крупнейший китайский производитель коммерческой техники делает ставку на инновации, надёжность и доступность.

