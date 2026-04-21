Пьяный житель Правдинска, осквернивший символы воинской славы в центре Калининграда, отправится под суд

Дело 46-летнего жителя Правдинска, который в состоянии алкогольного опьянения осквернил символы воинской славы в центре Калининграда, передали в суд. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение расположенных на территории Российской Федерации объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов»). Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 6 апреля 2025 года мужчина умышленно бросил мусорку в световую фотозону «Пятиконечная звезда», посвящённую 80-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг, и повредил инсталляцию. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.