В Правдинском районе местный житель хранил в сарае патроны, к которым прилагается тюремный срок

39-летний житель пос. Песочное Правдинского района хранил в сарае 39 патронов калибра 5,6 мм. Сотрудники полиции изъяли боеприпасы и отправили их на баллистическую экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в понедельник, 20 апреля.

Криминалисты установили, что патроны, изготовлены промышленным способом, предназначены для использования в нарезном огнестрельном оружии и пригодны для стрельбы.

Подозреваемый рассказал, что нашёл патроны и решил оставить их себе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»), ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.