За месяц субботников из калининградских лесов вывезли пять грузовиков мусора и раскрыли места сморчков (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области закончился месячник лесной чистоты. Убрано 50 кубометров бытового мусора и 40 кубометров старых автомобильных покрышек, а это четыре полных грузовика ГАЗ-53 и один КамАЗ. Об этом рассказал «Клопс» организатор акции Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Заключительный субботник состоялся в субботу, 18 апреля, в Ладушкинском МО, в лесу у посёлка Ульяновка. Вообще же за месяц чистоту навели в шести местах. Участие в акции принимали не только волонтёры: её поддержало и региональное минприроды. Министр Оксана Астахова адресовала добровольцам приветственное письмо, а самые активные участники получили почётные грамоты.

«Наш фестиваль стал настоящим триумфом чистоты, — говорит Николай. — Результат поражает воображение! Из наших лесов вывезена целая гора отходов, которая больше не будет портить пейзажи и вредить животным. А ещё мы справились с настоящей экологической проблемой — 40 кубометров автомобильных покрышек отправлено на переработку, а не на свалку».

А лес поблагодарил активистов своими первыми деликатесными дарами. На тех же выходных, проведав Полесский, Гурьевский Гвардейский и Правдинский районы, грибники повстречали первые сморчки. Их пока немного, но попробовать и порадоваться началу сезона уже хватило.