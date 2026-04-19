Наигрались в весну: в Калининградской области к концу месяца прогнозируют резкое похолодание со снегом

В последней декаде месяца в регионе может заметно похолодать. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в воскресенье, 19 апреля.

«Апрель в этом году не особо балует нас теплом, но, по крайней мере, погоду можно назвать умеренной: дни в целом соответствовали сезону, средний температурный фон за 18 дней оказался на 1°С ниже нормы. Актуальные данные моделей свидетельствуют о том, что в последние 10 дней месяца можно не только не рассчитывать на тепло, но и готовиться к длительному похолоданию», — пишут специалисты.

Синоптики объясняют это перестройкой атмосферных процессов. Над северной Атлантикой может сформироваться блокирующая зона высокого давления, а над севером и востоком Европы, а также над Прибалтикой — область пониженного. При таком сценарии в Калининградскую область начнёт поступать холодный воздух из полярных широт, воздушная масса сменится на арктическую.

В первой половине следующей недели дневная температура, по предварительным оценкам, будет держаться в пределах +11...+13 градусов, на побережье — около +8...+11. Ночью сохранится слабый плюс, местами возможны заморозки.

После 22–23 апреля, считают авторы прогноза, в регион может прийти более ощутимая волна холода. В этом случае дневная температура способна опуститься до +5...+8 градусов, усилится ветер, а вместе с дождём местами не исключены крупа и мокрый снег. По предварительным расчётам, похолодание может задержаться как минимум до первых чисел мая.