До +15 и с дождями: прогноз погоды в Калининградской области на 19 апреля

В регионе в воскресенье, 19 апреля, ожидается умеренно тёплая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха составит +4…+7°C, будет облачно, без существенных осадков. Утром потеплеет до +9…+12°C. В ряде районов — Полесском, Зеленоградском, Гурьевском, Гвардейском, Багратионовском и Правдинском, а также в Калининграде — возможны кратковременные дожди. Днём воздух прогреется до +12…+14°C, местами — до +15°C. У побережья будет прохладнее: +9…+12°C. Осадки маловероятны, но местами не исключены слабые дожди. К вечеру температура понизится до +5…+8°C, ожидается переменная облачность.

Ветер ночью и утром слабый, переменных направлений. Днём и вечером — восточный и северо-восточный, умеренный, с порывами у побережья до 12–15 м/с.