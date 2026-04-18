Более половины калининградцев считают ревность угрозой для отношений — опрос

55% жителей Калининграда воспринимают ревность как разрушительный фактор для отношений. Такие данные приводит исследование ювелирного бренда SOKOLOV.

Несмотря на это, на практике калининградцы нередко допускают контроль. Так, 43% опрошенных признались, что могут проверять переписки партнёра, если возникают сомнения. При этом 58% считают такое поведение нарушением личных границ.

Похожая двойственность наблюдается и в вопросе доступа к личным данным. Более половины респондентов (56%) не готовы делиться паролями от соцсетей и мессенджеров, однако 44% допускают это по обоюдному согласию.

Контроль в цифровой среде в целом не одобряется: 70% считают нормальным просто поинтересоваться, где находится партнёр, без требования геолокации. Ревность чаще всего вызывает не внешний фактор, а неопределённость. Среди главных причин — скрытые переписки и звонки (34%), отказ показать телефон (31%) и резкие изменения в поведении (24%). Подарки от друзей становятся поводом для подозрений лишь у 12% опрошенных.

При этом взгляды на измену также меняются. Помимо физической близости (91%), многие относят к ней онлайн-флирт (41%) и скрытые чаты (39%). Именно такие ситуации чаще всего приводят к расставаниям. Главной ценностью в отношениях калининградцы называют взаимное уважение и понимание (34%).