Кот Борис, покоривший сердца посетителей калининградского кафе, полгода боролся с болезнями и встал на лапы (фото, видео)

Уличного кота Бориса, ставшего любимцем посетителей одной из калининградских кофеен, удалось полностью вылечить от опасных инфекций. Как рассказала «Клопс» Ангелина Варёха, принимавшая участие в спасении Бориса, борьба за его жизнь шла целых полгода.
«Он прошёл и капельницы, и антибиотики, и огромное количество анализов. Практически никто из врачей не верил в его положительные шансы на восстановление, потому что инфекции были очень серьёзные», — поделилась Ангелина.
13 апреля, убедившись, что Борис полностью окреп и здоров, ему поставили первые прививки. Теперь они будут ежегодными. Коту выдали паспорт. Сейчас он живёт свою лучшую кошачью жизнь у шеф-повара Виктора.
Всего на лечение питомца ушло сто тысяч рублей. На депозите в ветклинике остались скромные пять тысяч — ими хозяин кота планирует воспользоваться в будущем, когда Боре нужно будет ставить прививки.
Ангелина хотела бы передать слова благодарности специалистам клиники, где лечился кот, и ветеринару Софье Задорожной — она очень переживала за Борю.
«Отдельно хочется поблагодарить всех, кто участвовал в лечении Бориса, потому что без помощи наших гостей, ваших читателей и всех жителей Калининграда мы бы не справились», — сказала собеседница «Клопс».
В ноябре уличный кот Борис, который нашёл тёплое пристанище в кофейне на Рокоссовского, тяжело заболел. Позже котик преодолел острую стадию заболевания и находился на интенсивном лечении.