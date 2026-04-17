Кот Борис, покоривший сердца посетителей калининградского кафе, полгода боролся с болезнями и встал на лапы (фото, видео)

Уличного кота Бориса, ставшего любимцем посетителей одной из калининградских кофеен, удалось полностью вылечить от опасных инфекций. Как рассказала «Клопс» Ангелина Варёха, принимавшая участие в спасении Бориса, борьба за его жизнь шла целых полгода.

«Он прошёл и капельницы, и антибиотики, и огромное количество анализов. Практически никто из врачей не верил в его положительные шансы на восстановление, потому что инфекции были очень серьёзные», — поделилась Ангелина.

13 апреля, убедившись, что Борис полностью окреп и здоров, ему поставили первые прививки. Теперь они будут ежегодными. Коту выдали паспорт. Сейчас он живёт свою лучшую кошачью жизнь у шеф-повара Виктора.

Всего на лечение питомца ушло сто тысяч рублей. На депозите в ветклинике остались скромные пять тысяч — ими хозяин кота планирует воспользоваться в будущем, когда Боре нужно будет ставить прививки.