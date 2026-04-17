В Калининграде отремонтировали двор, который выглядел «как после бомбёжки»

В Калининграде на набережной Адмирала Трибуца завершили благоустройство двора у домов №53, 55–65 и 67. Обновлённое пространство осмотрела глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 17 апреля.

Здесь более 300 квартир, где живёт около тысячи человек. По соседству расположена детская поликлиника. Местные напомнили, в каком состоянии двор был раньше. Почётный гражданин города Нина Изофатова обратилась к Дятловой: «Вы ко мне домой заходили, и я вам показывала из окна. У нас тут как после бомбёжки было, а сейчас не узнать».

Во дворе обновили проезжую часть, тротуары и пешеходные дорожки, сделали дождевую канализацию и гостевую парковку на 20 мест. Появилась спортивная площадка с резиновым покрытием, контейнерная площадка, газоны. Рядом высадили 22 дерева и 22 кустарника, установили шесть скамеек и четыре урны.

Общая стоимость работ составила 35 млн рублей. Из них 31,5 млн выделили из городского бюджета, ещё 3,5 млн внесли собственники.

Жители уже столкнулись с новой проблемой — во двор начали заезжать посторонние автомобили. Власти предложили решать вопрос, установив шлагбаумы решением собрания собственников.

Как сообщили в мэрии, в 2026 году по программе «Комфортный город» благоустроят ещё восемь дворовых территорий, объединяющих 22 многоквартирных дома. Работы пройдут на Московском и Ленинском проспектах, улицах Кутаисской, Куприна, Ульяны Громовой, Интернациональной, Батальной и Коммунистической. Обновят ещё три двора.