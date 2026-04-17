На Верхнем озере яхты вызвали друг друга на дуэль: фоторепортаж

В центре Калининграда стартовала парусная регата «Дуэль на Верхнем». За грациозными гонками экипажей из разных регионов России понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в пятницу, 17 апреля.
«Лучшие команды в течение трёх дней будут сражаться в формате «один на один», что считается вершиной тактического мастерства в парусном спорте», — сообщили организаторы мероприятия.
Гонки проходят на современных спортивных яхтах международного класса J/70. Лодки идентичны и предоставляются организаторами — это гарантирует честную борьбу.
Полюбоваться зрелищными соревнованиями можно прямо на набережной озера. Регату проводят Федерация парусного спорта Калининградской области (ФПСКО) при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и спортивной школы «Янтарный парус».