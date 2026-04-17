Калининградская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов в здравоохранении

Калининградская область вошла в список регионов, полностью выполнивших показатели национальных проектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщили в местном минздраве.

Соответствующее заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии Минздрава России, где подвели итоги работы отрасли за 2025 год. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ряд субъектов, включая Калининградскую область, достигли 100% выполнения целевых показателей.

В регионе реализуются нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья». Работа направлена на повышение доступности медицинской помощи и развитие инфраструктуры.

Как отметил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев, в 2026 году планируется открыть и оснастить новые модульные медучреждения — фельдшерско-акушерский пункт и женскую консультацию в Нестеровском и Гвардейском округах. Также предусмотрен ремонт инфекционного отделения Краснознаменской центральной районной больницы.

На федеральном уровне особое внимание уделяют цифровизации здравоохранения, обеспечению кадрами и лекарствами, а также борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями.