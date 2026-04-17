Власти назвали сроки открытия парковки возле СК «Юность»

В Калининграде парковку возле спорткомплекса «Юность» планируют открыть к лету. Об этом «Клопс» сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Максим Федосеев.

По словам чиновника, сейчас работы продолжаются, в том числе за зданием комплекса. Проект меняли, из-за чего сроки сдвинулись.

«Сейчас подрядчик ведёт основные работы. На следующей неделе должна выйти очередная корректировка проекта, после чего мы определимся с финальными сроками», — отметил Федосеев.

Со стороны входной группы «Юности» работы практически завершены. Осталось установить современные опоры освещения, на которых разместятся фонари, камеры «Безопасного города» и другие коммуникации.

Власти рассчитывают, что уже в сезон парковка начнёт функционировать для посетителей спорткомплекса. Завершить все работы планируют не позднее сентября.