В начале мая в Калининграде завершат ремонт площади Победы и начнут обсуждать её масштабную реконструкцию

В Калининграде в начале мая планируют завершить текущий ремонт площади Победы. Об этом заявила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 17 апреля.

Такие работы в городе проводят ежегодно. Завершить их рассчитывают в период с 1 по 5 мая.

Параллельно власти готовятся к более масштабным изменениям. В ближайшее время комитет по цифровизации должен представить первые эскизы будущего облика площади, после чего их вынесут на суд жителей.

«Площадь делалась к 750-летию города. Много времени прошло, нужно обсуждать, как и что сделать, чтобы приступить к реконструкции. Нужно задуматься о новых смыслах», — подчеркнула Дятлова.

После обсуждения власти рассчитывают перейти к следующему этапу — полноценной реконструкции пространства. Сроки этих работ пока не называются.