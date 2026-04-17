Застройщик рассказал, почему появился забор у недавно открытого Философского моста

Представитель застройщика, возводившего Философский мост, объяснил, зачем на объекте опять развернули строительные работы. Руководитель фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков пообщался с «Клопс» в пятницу, 17 апреля.

«Вчера поток действительно перенаправляли, но не закрывая объект. Просто доделывали плитку на входных группах, подкрашивали, подклеивали. Мелкие работы продолжаются», — пояснил Буштаков.

По его словам, среди калининградцев пошёл слух о том, что мост полностью закрыли, и опроверг эту информацию: «Я хочу сказать как в «Служебном романе»: вы всё врёте, Новосельцев!» — пошутил Буштаков.

Вопрос о том, когда калининградцы смогут увидеть разводку нового моста, пока остаётся открытым. Это зависит не от строителей.

«У нас таких планов пока нет. Это делается централизованно по запросу администрации так же, как и на всех остальных мостах. Это не наша хотелка», — подчеркнул представитель застройщика.

Сейчас мост находится в переходном статусе. Юридически он всё ещё принадлежит строительной компании, однако процесс смены собственника уже запущен.