В Калининграде пройдёт «Вечер здоровья» с бесплатными обследованиями

В Калининграде 24 апреля пройдёт акция «Вечер здоровья». Об этом сообщает областной минздрав.

Бесплатное комплексное обследование организуют в городской больнице №3 на улице Адмирала Егорова, 2 (поликлиника на Сельме). Принять участие смогут все желающие по полису ОМС, независимо от места прикрепления.

Приём будет вестись с 20:00 до полуночи. В рамках первого этапа пациенты пройдут базовый скрининг: анкетирование, измерение роста, веса и давления, расчёт индекса массы тела, а также анализ крови на глюкозу и холестерин. Кроме того, предусмотрены ЭКГ, измерение внутриглазного давления, флюорография и маммография.

Дополнительно в этот день можно будет сдать общий анализ крови и пройти онкоскрининги — в зависимости от возраста и пола, включая тест на скрытую кровь и ПСА. Приём будут вести терапевты и гинекологи. После первичного осмотра при необходимости пациентов направят к узким специалистам — хирургу или офтальмологу. После обследования желающие смогут посетить спелеокомнату.

Предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.