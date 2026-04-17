На «Библионочь» в Калининград приедет автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко

Главное литературное событие весны пройдёт уже в эту субботу, 18 апреля. Насыщенную программу представляет Калининградская областная научная библиотека, полный список событий доступен по ссылке.
В этом году тема Всероссийской акции — «Единство народов — сила России!», и библиотека интересно и необычно её обыгрывает: от единства в созвучии в выступлении симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана до гастрономической лекции-дегустации. Путешествовать по вкусам регионов будем вместе ресторатором, автором идеи и сооснователем Балтийской высшей школы гастрономии Максимом Ткачёвым. Стартует акция в 18:00.
А главным событием вечера станет встреча с известным писателем Сергеем Лукьяненко! Сам автор «Ночного дозора» (12+) и «Дневного дозора» (12+) называет свой жанр «фантастикой Пути». Начало в 20:30, беседу проведёт член Союза журналистов России Вячеслав Коновалов (Москва).
Помимо этого гостей «Библионочи» ждут мастер-классы по изготовлению сувениров с маяком, браслетов на бердышке и по прядению на веретене; литературные чтения авторов из восьми регионов России, интерактивная лекция-игра о кораблестроении от завода «Янтарь», выставка по истории русского костюма. Завершит литературный марафон поэтическая программа от сообщества «Просто поэты» «Выживут только влюблённые».
Вход на все мероприятия «Библионочи» свободный.
Суббота, 18 апреля, Калининградская областная научная библиотека, проспект Мира, 9/11.