На «Библионочь» в Калининград приедет автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко

Главное литературное событие весны пройдёт уже в эту субботу, 18 апреля. Насыщенную программу представляет Калининградская областная научная библиотека, полный список событий доступен по ссылке.

В этом году тема Всероссийской акции — «Единство народов — сила России!», и библиотека интересно и необычно её обыгрывает: от единства в созвучии в выступлении симфонического оркестра под управлением Аркадия Фельдмана до гастрономической лекции-дегустации. Путешествовать по вкусам регионов будем вместе ресторатором, автором идеи и сооснователем Балтийской высшей школы гастрономии Максимом Ткачёвым. Стартует акция в 18:00.

А главным событием вечера станет встреча с известным писателем Сергеем Лукьяненко! Сам автор «Ночного дозора» (12+) и «Дневного дозора» (12+) называет свой жанр «фантастикой Пути». Начало в 20:30, беседу проведёт член Союза журналистов России Вячеслав Коновалов (Москва).