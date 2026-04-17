В Литве остались недовольными учениями по контролю калининградского транзита

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Полиция Литвы провела учения по контролю транзита в Калининград, в ходе которых задействованные службы допустили серьёзные ошибки. Об этом сообщает Sputnik Литва.

Сами учения прошли в ещё в феврале, но их результаты опубликовали только сейчас. В качестве сценария использовали побег Даниила Мухаметова, спрыгнувшего из поезда Калининград — Адлер летом 2025 года.

«Как показали недавние учения на калининградском транзитном железнодорожном транспорте, когда группа враждебно настроенных лиц покидает поезд, взаимодействие, координация и работа между службами не всегда осуществляются должным образом. Это была одна из тех ошибок, при устранении которых тактические и другие аспекты операции могут пойти не так, как нам бы хотелось», — заявил представитель департамента полиции Сигитас Шемис.