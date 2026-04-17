Жильцам помогают переехать: что происходит с домом на Московском проспекте, который решили расселить

В Калининграде начали огораживать часть набережной адмирала Трибуца и пешеходную часть вдоль Московского проспекта в районе жилых домов №68 и 70. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 17 апреля.

68-й, расположенный рядом с так называемым падающим домом, временно расселяют. Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила в кратчайшие сроки переселить людей из потенциально опасного здания.

Идёт поквартирный обход. Работу ведёт комитет по муниципальному имуществу, на месте развернули мобильный пункт для общения с жильцами. Им предлагают переехать в квартиры маневренного фонда.

«Сотрудники администрации не только информируют жителей, но и помогают с переездом. Для этого задействуют технику подведомственных организаций, в том числе «Калининградтеплосети». Специалисты помогают вынести вещи и перевезти их на новое место», — сказала Дятлова.

Согласно протоколу заседания комиссии по ЧС от 3 апреля, на расселение отведено 15 дней.