2% годовых на Geely Atlas, а ещё тест-драйв по улицам и трассам Калининграда — рассказываем, как это было

Калининградская область словно создана для маленьких путешествий. С первыми тёплыми солнечными днями люди садятся в автомобили и разъезжаются в разные стороны нашей области: кто — к морю, кто — к паркам и лесам, а кто — в прекрасные исторические города нашего края. И какое бы направление ни было выбрано, вас ждут разные дорожные сценарии: узкие улочки со старинной брусчаткой, хорошие трассы, а где‑то пробки и даже бездорожье. В таких условиях автомобиль должен дарить лучшие впечатления своим пассажирам и водителю. Именно этим и отличается Geely Atlas, построенный на платформе CMA от Volvo — надёжный попутчик для семьи.
В городе Geely Atlas помогает справляться с повседневными задачами. Камеры кругового обзора упрощают манёвры во дворах и на тесных улицах — не нужно ориентироваться «на глаз». Датчики парковки, система удержания в полосе и контроль дистанции делают движение более спокойным и предсказуемым. Датчик дождя автоматически включает дворники, а в сумерках срабатывает датчик света — фары включаются сами.
Выезжая за город, Geely Atlas проявляет другие преимущества. Адаптивный круиз-контроль снижает нагрузку на водителя. Автомобиль уверенно держит темп, АКПП работает плавно. Шумоизоляция, климат-контроль и премиальная аудиосистема делают дорогу приятной. Даже трёхчасовая поездка на Виштынецкое озеро не утомляет.
При съезде с асфальта автомобиль сохраняет уверенность. В версии с бензиновым двигателем 2,0 л доступен полный привод — он подходит для поездок в отдалённые уголки региона, куда ведут грунтовые дороги. Дорожный просвет 215 мм позволяет не обращать внимания на неровности. Для повседневных маршрутов есть версия с бензиновым двигателем 1,5 литра и передним приводом — она подойдёт для города и регулярных поездок по области.
Салон рассчитан на длительные поездки: пассажирам комфортно и достаточно места для вещей. Перед водителем — цифровая панель 10,2 дюйма, по центру — мультимедиа 13,2 дюйма. Есть беспроводная зарядка, USB, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, сидений и лобового стекла. В старших комплектациях — вентиляция сидений и 11 динамиков для аудиосистемы.
Багажник объёмом 650 л подходит для перевозки колясок, велосипедов и различных грузов. При сложенных сиденьях объём увеличивается до 1610 л — это удобно для долгих поездок.
Главное в дороге — безопасность. Atlas предупреждает о рисках, помогает при торможении, держит курс. Внутри — шесть подушек безопасности, крепления для детских кресел и усиленный кузов.
Geely Atlas — технологичный автомобиль с богатой комплектацией, который перестал соответствовать стереотипу «типичного китайского автомобиля» благодаря высокому уровню оснащения и надёжности. Производитель предоставляет внушительную гарантию 5 лет или 150 000 километров пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.
До конца апреля — выгода до 360 000 рублей. В дилерском центре «ДО‑КАР» отмечают, что это лучшее время для покупки перед сезоном поездок.
Дополнительная поддержка для тех, кто хочет распределить траты: доступен кредит по ставке 2% годовых на срок до 48 месяцев.
Официальный дилер «ДО‑КАР»: Московский проспект, 207. Узнать подробности и записаться на тест‑драйв можно по телефону 577‑300. Клиентам предлагают обсудить маршрут за чашкой кофе или чая и оценить автомобиль в реальных условиях региона.
