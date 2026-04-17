Дятлова рассказала, как в ближайшее время изменится набережная рядом с новым Философским мостом

Чёрно-белым указано пространство, на котором будет пешеходная часть.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде у Философского моста планируют создать полноценную прогулочную набережную. Об этом заявила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 17 апреля.

Власти благоустраивают территорию в сторону Музея Мирового океана. Работы разбили на два этапа. Первый — от памятника Николаю Чудотворцу.

«Это территория у музея. Работы должны быть закончены к единому дню выпускников, чтобы сделать прогулочную набережную», — отметила Дятлова.

Второй этап затронет участок до нового моста. До конца апреля власти намерены объявить торги на проектирование. Работы планируют выполнить в 2027 году. Парковку на муниципальной земле уберут, останется только частная.

«Это будет набережная, которая должна заработать для калининградцев», — подчеркнула глава администрации.